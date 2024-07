La Bande dessinée sur l’holacratie

Changer de technologie managériale avec Holacracy®

Bernard Marie Chiquet, expert des organisations, fondateur de l’Institut IGI (aujourd’hui renommé Nova Consul) et certifié Master Coach en Holacracy® (holacratie) (le plus haut niveau de certification), souhaite vous offrir une nouvelle vision du travail à travers une Bande Dessinée de 111 pages et 8 chapitres.

Les organisations n’ont pas (ou peu) évolué depuis le début du XXe siècle. Le modèle hiérarchique et managérial crée par Frederick Taylor est toujours en place, même avec le Lean Management ou le matriciel.

Et pourtant, l’environnement de 2013 n’a plus rien à voir avec celui de l’époque de Taylor ou de Ford.

À l’époque, Ford ne disait-il pas : “Vous pouvez choisir n’importe quelle voiture, à condition qu’elle soit noire”. Ce n’est plus possible de nos jours.

L’environnement évoluant de plus en plus rapidement, les organisations courent derrière l’évolution, l’écart s’agrandissant de jour en jour et elles finissent par s’essouffler.

Il est plus que nécessaire de changer de technologie managériale et l’holacratie est une nouvelle ouverture…

Dans cette BD sur l’holacratie, vous allez découvrir :

Pourquoi les difficultés dans les organisations persistent, malgré toutes les approches développées ces trente dernières années

Un nouveau management pour une délégation automatique, restructuration dynamique et gestion des tensions des hommes : l’Holacracy

Comment rendre les organisations plus agiles et rapides à l’aide du Pilotage Dynamique

Comment mener des réunions de Gouvernance et de Triage (Opérations), spécifiques à l’Holacracy

L’Holacracy, un système qui permet de centrer l’énergie sur la raison d’être (mission) de l’organisation

Comment avoir des autorités claires et des espaces de créativité pour entreprendre

Et bien d’autres choses encore !

Tout au long de l’ouvrage, les auteurs (Bernard Marie Chiquet, adapté en bande dessinée par Etienne Appert) veillent à ce que le message soit précis, clair et illustré tant par des exemples que par des dessins.

Lire gratuitement la bande dessinée